K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 73: Der Teufel tanzt
23 Min.Ab 12
Anschlag auf eine Primaballerina: Das Ausnahmetalent Tatjana P. wird bei einem Autounfall schwer verletzt und wird nie wieder tanzen können. Nur ein tragischer Unfall? Die Spuren vom Tatort lassen keine Zweifel aufkommen - das Mädchen wurde mit voller Absicht überfahren ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1