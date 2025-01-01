Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Hölle auf Erden

SAT.1Staffel 10Folge 74
Hölle auf Erden

Hölle auf ErdenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 74: Hölle auf Erden

24 Min.Ab 12

Die 32-jährige Imbissbudenbesitzerin Vera ist sich sicher, dass ihre Schwester von ihrem neuen Freund schwer misshandelt wird. Als die Kommissare nach dem Rechten sehen wollen, finden sie nur einen Abschiedsbrief - die Schwester ist spurlos verschwunden. Hat sie der neue Freund umgebracht und will es nun wie einen Selbstmord aussehen lassen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen