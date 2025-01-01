K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 74: Hölle auf Erden
24 Min.Ab 12
Die 32-jährige Imbissbudenbesitzerin Vera ist sich sicher, dass ihre Schwester von ihrem neuen Freund schwer misshandelt wird. Als die Kommissare nach dem Rechten sehen wollen, finden sie nur einen Abschiedsbrief - die Schwester ist spurlos verschwunden. Hat sie der neue Freund umgebracht und will es nun wie einen Selbstmord aussehen lassen?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1