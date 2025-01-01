Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 76
24 Min.Ab 12

Der Inhaber eines Bestattungsinstituts liegt erschlagen in einem seiner Särge. Dieser war eigentlich für die Leiche einer jungen Frau bestimmt, doch von ihr fehlt jede Spur. Wer hat sie gestohlen und vor allem warum? Sind ihm seine kriminellen Geschäfte mit dem Tod selbst zum Verhängnis geworden?

