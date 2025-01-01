K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 76: Geschäfte mit dem Tod
24 Min.Ab 12
Der Inhaber eines Bestattungsinstituts liegt erschlagen in einem seiner Särge. Dieser war eigentlich für die Leiche einer jungen Frau bestimmt, doch von ihr fehlt jede Spur. Wer hat sie gestohlen und vor allem warum? Sind ihm seine kriminellen Geschäfte mit dem Tod selbst zum Verhängnis geworden?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1