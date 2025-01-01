Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Für einen guten Zweck

SAT.1Staffel 10Folge 77
Folge 77: Für einen guten Zweck

24 Min.Ab 12

Die 20-jährige Patrizia wird tot in einem Hinterhof gefunden. Auf den ersten Blick war sie ein unscheinbares Mädchen, das ehrenamtlich in einem Frauenhaus arbeitete. Doch schnell führt eine Spur die Kommissare ins Rotlichtmilieu. Eine Prostituierte packt aus - sie kennt das Opfer. Was verbirgt sich hinter der Fassade des scheinbar braven Mädchens?

