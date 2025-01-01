K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 80: Bei Anruf Mord
24 Min.Ab 12
Sarah P. wird Opfer eines brutalen Mordes. Die 25-Jährige hat für eine Telefonsex-Agentur gearbeitet. Die Chefin der Sex-Agentur berichtet von einem perversen Anrufer, der das Opfer am Telefon regelmäßig abscheulich bedroht haben soll. Kommissarin Rietz ermittelt verdeckt als Sex-Telefonistin. Schon bald macht sich ein Anrufer namens "Dracula" zum Hauptverdächtigen.
