Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Eine ganz normale Beziehungstat

SAT.1Staffel 10Folge 82vom 16.08.2024
Eine ganz normale Beziehungstat

Eine ganz normale BeziehungstatJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 82: Eine ganz normale Beziehungstat

24 Min.Folge vom 16.08.2024Ab 12

Doppelmord im Stadtpark: Ein Pärchen wird erschossen aufgefunden, der Mann hält die Tatwaffe noch in der Hand. Hat er erst seine Freundin und dann sich selbst gerichtet? Die augenscheinliche Beziehungstat gibt Rätsel auf, offenbar wurden beide Opfer mit ein- und derselben Kugel getötet. Und noch viel seltsamer: Mann und Frau scheinen sich gar nicht gekannt zu haben. Was ist im Park vorgefallen?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen