Eine ganz normale Beziehungstat
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 82: Eine ganz normale Beziehungstat
24 Min.Folge vom 16.08.2024Ab 12
Doppelmord im Stadtpark: Ein Pärchen wird erschossen aufgefunden, der Mann hält die Tatwaffe noch in der Hand. Hat er erst seine Freundin und dann sich selbst gerichtet? Die augenscheinliche Beziehungstat gibt Rätsel auf, offenbar wurden beide Opfer mit ein- und derselben Kugel getötet. Und noch viel seltsamer: Mann und Frau scheinen sich gar nicht gekannt zu haben. Was ist im Park vorgefallen?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1