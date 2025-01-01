K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 83: Ein böser Trip
24 Min.Ab 12
Ein Junkie bricht in eine Wohnung ein und bringt die Bewohnerin um. Es handelt sich um eine alleinerziehende Mutter - von ihrer 14-jährigen Tochter fehlt jede Spur. Hat der Einbrecher sie in seiner Gewalt? Als die Kommissare ihn stellen, gesteht er Unfassbares: Er hat das Mädchen für 500 Euro an einen Unbekannten verkauft.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1