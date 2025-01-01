Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 10Folge 86
Folge 86: Tödlich verliebt

23 Min.Ab 12

Die 34-jährige Englischlehrerin Wiebke wird erstochen vor dem Haus eines ihrer Schulkollegen aufgefunden. Der verheiratete Mann beteuert seine Unschuld - er hat angeblich nichts mit dem Mord zu tun. Doch als die Kommissare vom K11 den verdächtigen Lehrer überprüfen, stolpern sie über ein pikantes Sexgeheimnis.

