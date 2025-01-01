K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 87: Armer kleiner Stripper
23 Min.Ab 12
Ein junger Marokkaner wird tot im Keller eines Mietshauses aufgefunden. Kurz zuvor war der attraktive Mann auf einer Party - als Stripper! Seine deutsche Ehefrau wusste von der Tätigkeit ihres Mannes. Die Kommissare finden heraus, dass das ungleiche Paar nur eine Schein-Ehe führte. Das Opfer wollte sich von seiner unattraktiven Ehefrau trennen. Musste der Mann deshalb sterben?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1