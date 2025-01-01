Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Armer kleiner Stripper

SAT.1Staffel 10Folge 87
Armer kleiner Stripper

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 87: Armer kleiner Stripper

23 Min.Ab 12

Ein junger Marokkaner wird tot im Keller eines Mietshauses aufgefunden. Kurz zuvor war der attraktive Mann auf einer Party - als Stripper! Seine deutsche Ehefrau wusste von der Tätigkeit ihres Mannes. Die Kommissare finden heraus, dass das ungleiche Paar nur eine Schein-Ehe führte. Das Opfer wollte sich von seiner unattraktiven Ehefrau trennen. Musste der Mann deshalb sterben?

