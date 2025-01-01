Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Letzte Ausfahrt Rache

SAT.1Staffel 10Folge 92
Letzte Ausfahrt Rache

Letzte Ausfahrt RacheJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 92: Letzte Ausfahrt Rache

23 Min.Ab 12

Kommissar Robert Ritter ist auf dem Weg ins K11, als er plötzlich in den Lauf einer Pistole blickt. Ein verzweifelter Mann bringt den Linienbus in seine Gewalt und nimmt die Fahrgäste und den Kommissar als Geiseln. Als bei einer Passagierin plötzlich die Wehen einsetzen, droht die Situation völlig zu eskalieren.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen