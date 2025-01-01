K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 92: Letzte Ausfahrt Rache
23 Min.Ab 12
Kommissar Robert Ritter ist auf dem Weg ins K11, als er plötzlich in den Lauf einer Pistole blickt. Ein verzweifelter Mann bringt den Linienbus in seine Gewalt und nimmt die Fahrgäste und den Kommissar als Geiseln. Als bei einer Passagierin plötzlich die Wehen einsetzen, droht die Situation völlig zu eskalieren.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
