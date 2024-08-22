K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 93: Schikaniert
22 Min.Folge vom 22.08.2024Ab 12
Erik F. wird am helllichten Tag auf offener Straße brutal zusammengeschlagen. Die drei maskierten Angreifer können unerkannt fliehen. Einen Tag später wiederholt sich die Tat bei einer Joggerin im Stadtpark. Die Kommissare vom K11 stehen vor einem Rätsel, denn die Opfer werden wahllos ausgesucht. Es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1