K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 94: Blindes Vertrauen
23 Min.Ab 12
Auf ihrem Weg nach Hause wird Dina B. Zeuge eines Mordes - ihr Nachbar wird vor ihren Augen erstochen. Doch bei der Identifizierung des Mörders gibt es ein Problem - die Frau ist blind. Aber weiß das auch der Mörder? Die Kommissare versuchen, die Frau so gut es geht zu schützen, doch dann geht ein alarmierender Anruf ein: Jemand ist in der Wohnung der Zeugin.
