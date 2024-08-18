K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 95: Falsche Natter
23 Min.Folge vom 18.08.2024Ab 12
Ein erfolgreicher Forscher rast auf freier Strecke mit vollem Tempo gegen einen Baum. Er ist sofort tot. Selbstmord? Als Kommissar Ritter den Unfallwagen durchsucht, ist die Überraschung groß: Im Auto befindet sich eine Schlange! Ist sie in Wirklichkeit die Ursache für den Unfall? Und wie gelangte sie in das Auto des Forschers?
