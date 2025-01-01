K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 96: Im Tod wie im Leben
23 Min.Ab 12
Der todkranke Hermann R. stürzt von seiner Dachterrasse und stirbt. Selbstmord aus Hoffnungslosigkeit? Den Kommissaren vom K11 kommen Zweifel. Begünstigte seiner Lebensversicherung ist die Ex-Freundin des Toten. Die Ermittler nehmen sich die junge Frau vor und erleben eine Überraschung: Auch ihr neuer Freund hat Krebs im Endstadium. Ist er das nächste Opfer?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1