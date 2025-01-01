Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der King ist tot

SAT.1Staffel 10Folge 97
Der King ist tot

Der King ist totJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 97: Der King ist tot

33 Min.Ab 12

Serienkiller macht Jagd auf Elvis-Imitatoren: Sänger Hans-Peter W. bricht tot auf der Bühne zusammen. Kurz darauf verschwindet Star-Imitator Phil D. spurlos. Erst sieht alles nach einem makabren Konkurrenzkampf aus. Doch der Fall wird immer skurriler. Die Kommissare vom K11 finden am Tatort lange Haare einer schwarzen Damen-Perücke. Verkleidet sich der fanatische Täter etwa als Priscilla Presley? Die Suche nach einem Phantom beginnt ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen