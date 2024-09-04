K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 98: Rache an Rietz
34 Min.Folge vom 04.09.2024Ab 12
Ein rätselhafter Überfall auf einen Geldtransporter: Spuren gibt es mehr als genug, doch alle führen zu Männern mit wasserdichten Alibis. Die Tatverdächtigen haben eine weitere Gemeinsamkeit: Alle sind vorbestraft und wurden von Kommissarin Rietz überführt. Der Fall wird persönlich. Jemand dringt in ihre Wohnung ein und hinterlässt eine weitere Spur ...
