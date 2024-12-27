Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 100vom 27.12.2024
22 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 12

Die Kommissare sind einer Einbrecherbande auf der Spur, die bereits mehrmals zugeschlagen hat. Dann ein weiterer Einbruch, diesmal mit tödlichem Ausgang: Eine Frau wird erdrosselt in ihrem verwüsteten Haus aufgefunden - die Tochter ist spurlos verschwunden. Wurde sie von den Tätern entführt? Ihr Vater verdächtigt den neuen Freund der Vermissten.

