K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 100: Bei Einbruch Mord
22 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 12
Die Kommissare sind einer Einbrecherbande auf der Spur, die bereits mehrmals zugeschlagen hat. Dann ein weiterer Einbruch, diesmal mit tödlichem Ausgang: Eine Frau wird erdrosselt in ihrem verwüsteten Haus aufgefunden - die Tochter ist spurlos verschwunden. Wurde sie von den Tätern entführt? Ihr Vater verdächtigt den neuen Freund der Vermissten.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1