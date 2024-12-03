Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zweifelhafte Zeugin

SAT.1Staffel 6Folge 9vom 03.12.2024
Zweifelhafte Zeugin

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 9: Zweifelhafte Zeugin

22 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12

Eine Patientin ist felsenfest davon überzeugt, dass in ihrem Zimmer ein Mord geschehen ist. Die Oberärztin der Klinik hält die angebliche Zeugin für verwirrt: Sie stand in der vermeintlichen Tatnacht unter dem Einfluss starker Medikamente. Alexandra Rietz glaubt als Einzige der verzweifelten Patientin.

SAT.1
