K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 9: Zweifelhafte Zeugin
22 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12
Eine Patientin ist felsenfest davon überzeugt, dass in ihrem Zimmer ein Mord geschehen ist. Die Oberärztin der Klinik hält die angebliche Zeugin für verwirrt: Sie stand in der vermeintlichen Tatnacht unter dem Einfluss starker Medikamente. Alexandra Rietz glaubt als Einzige der verzweifelten Patientin.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1