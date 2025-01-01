Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der neue Kommissar

SAT.1Staffel 6Folge 16
Der neue Kommissar

Der neue KommissarJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 16: Der neue Kommissar

22 Min.Ab 12

Verstärkung für die Kommissare: Robert Ritter von der Drogenfahndung wird fester Bestandteil des Teams. Zusammen mit Michael Naseband macht er sich auf die Suche nach einem flüchtigen Verbrecher. Dabei gerät er in die Gewalt des Kriminellen. Zeitgleich dringen dessen Komplizen ins K11 ein und nehmen Alexandra Rietz als Geisel.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen