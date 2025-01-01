Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 6Folge 7
Folge 7: Mord nach Maß

22 Min.Ab 12

Die Besitzerin einer Edel-Boutique wird mit gebrochenem Genick in ihrem Laden aufgefunden. Ihre langjährige Mitarbeiterin sagt aus, dass das Opfer schon seit längerer Zeit Drohbriefe erhalten hat. Die Spur führt zu einer radikalen Jugendgang, die zuvor in den Räumlichkeiten der Boutique ihren Treffpunkt hatte. Der Gründer des Jugendzentrums macht keinen Hehl aus seinem Hass für die Tote ...

