Einer Leiche auf der SpurJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 11: Einer Leiche auf der Spur
22 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12
Ein Bekannter der Kommissare behauptet, vor acht Jahren im Alkoholrausch ein Mädchen getötet zu haben. Da er damals kurz vor der Hochzeit mit einer anderen Frau stand, hat er die Polizei nicht informiert. Ein befreundeter Betongießer hat die Leiche angeblich entsorgt: Im Fundament eines Hauses! Die Kommissare lassen den Keller des besagten Hauses aufbohren, doch keine Spur von dem toten Mädchen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1