K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 6Folge 11vom 04.12.2024
22 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12

Ein Bekannter der Kommissare behauptet, vor acht Jahren im Alkoholrausch ein Mädchen getötet zu haben. Da er damals kurz vor der Hochzeit mit einer anderen Frau stand, hat er die Polizei nicht informiert. Ein befreundeter Betongießer hat die Leiche angeblich entsorgt: Im Fundament eines Hauses! Die Kommissare lassen den Keller des besagten Hauses aufbohren, doch keine Spur von dem toten Mädchen ...

SAT.1
