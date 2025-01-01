K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 17: Organspende wider Willen
22 Min.Ab 12
Während eines Banküberfalls kommt es zu einer Schießerei. Dabei verletzt Michael Naseband einen der Bankräuber schwer, seine Komplizen können fliehen. Nur eine Herztransplantation kann den verletzten Verbrecher retten. Bei einem heimtückischen Unfall mit Fahrerflucht wird auch Kommissar Naseband schwer verletzt. Einer der flüchtigen Komplizen des Bankräubers steckt hinter der Tat.
Weitere Folgen in Staffel 6
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1