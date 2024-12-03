Angst vor dem MädchenmörderJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 8: Angst vor dem Mädchenmörder
21 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12
Eine junge Frau wird während eines illegalen Autorennens erschossen. Die Rennclique hüllt sich in Schweigen. Die Tote wohnte mit zwei weiteren Mädchen in einer WG. Mit ihren Mitbewohnerinnen hat sie regelmäßig illegale Autorennen besucht. Dann wird ein weiteres Mitglied der Mädchen WG Opfer eines Anschlags. Sie überlebt schwer verletzt.
