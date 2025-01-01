K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 10: Die falsche Schlange
22 Min.Ab 12
Eine junge Frau rast frontal in einen Baum. Sie ist sofort tot. Die Kommissare glauben nicht an einen normalen Unfall. Die Spurensicherung findet im Wagen der Toten eine Schlange - und die Frau litt unter einen Schlangenphobie. Ihre verhasste Stiefmutter gerät ins Visier der Ermittler ...
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1