K 11 - Kommissare im Einsatz

Die falsche Schlange

SAT.1Staffel 6Folge 10
Folge 10: Die falsche Schlange

22 Min.Ab 12

Eine junge Frau rast frontal in einen Baum. Sie ist sofort tot. Die Kommissare glauben nicht an einen normalen Unfall. Die Spurensicherung findet im Wagen der Toten eine Schlange - und die Frau litt unter einen Schlangenphobie. Ihre verhasste Stiefmutter gerät ins Visier der Ermittler ...

