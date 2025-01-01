Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schüsse auf den Staatsanwalt

Staffel 6Folge 4
Schüsse auf den Staatsanwalt

Schüsse auf den StaatsanwaltJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 4: Schüsse auf den Staatsanwalt

22 Min.Ab 12

Auf den Staatsanwalt wird auf offener Straße geschossen! Seine Referendarin wirft sich vor ihn und rettet ihm so das Leben. Der Täter kann unerkannt flüchten. Am nächsten Tag erwacht der Staatsanwalt in seiner Wohnung mit einem Blackout. Er hatte mit seiner Lebensretterin auf den Schreck noch etwas getrunken, kann sich aber an keine Details erinnern ...

