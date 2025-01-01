K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 4: Schüsse auf den Staatsanwalt
22 Min.Ab 12
Auf den Staatsanwalt wird auf offener Straße geschossen! Seine Referendarin wirft sich vor ihn und rettet ihm so das Leben. Der Täter kann unerkannt flüchten. Am nächsten Tag erwacht der Staatsanwalt in seiner Wohnung mit einem Blackout. Er hatte mit seiner Lebensretterin auf den Schreck noch etwas getrunken, kann sich aber an keine Details erinnern ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1