K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 14: Angst vorm schwarzen Mann
22 Min.Ab 12
Ein Schornsteinfeger soll während seiner Arbeit eine Kundin bestohlen haben. Von dem Beschuldigten fehlt jede Spur - auch seine Frau weiß nicht, wo er steckt. Die Familie lebt am Existenzminimum, der Schornsteinfeger hätte also ein Motiv. Dann stellt sich heraus: Der Verdächtige hat eine Geliebte! Kurz darauf wird er tot aufgefunden ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1