K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 15: Zwei sind einer zu viel
22 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12
Eine Millionärs-Gattin verschwindet spurlos aus ihrer Villa, Kampf- und Blutspuren deuten auf ein Verbrechen hin. Ehemann und Sohn sind überzeugt davon, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Und sie behalten Recht, kurz darauf geht eine Lösegeldforderung ein. Dann der Schock: Auf dem Erpresserschreiben werden DNA-Spuren des Sohnes sichergestellt!
