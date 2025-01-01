K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 18: Ein todsicherer Deal
22 Min.Ab 12
Die Tochter eines Bauunternehmers wurde entführt. Die Kommissare wollen den Täter bei der Geldübergabe schnappen. Der Vater des Opfers stellt den Geldkoffer am verabredeten Zielort ab. Und tatsächlich schnappt sich ein unbekannter Mann kurze Zeit später den Koffer. Die Kommissare nehmen den Mann in Gewahrsam - doch der weist jede Beteiligung an einer Entführung entschieden zurück ...
