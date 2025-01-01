K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 13: Ermittlung hinter Gittern
23 Min.Ab 12
Ein Gefängniswärter wird erhängt aufgefunden. Alles deutet auf einen Suizid hin, doch seine schwangere Freundin glaubt nicht an Selbstmord. Sie ist überzeugt davon, dass er etwas Brisantes über seine Kollegen herausgefunden hat. Michael Naseband schleust sich undercover als Insasse in das Gefängnis ein, in dem ein menschenunwürdiger Zustand herrscht ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
