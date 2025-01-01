Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Fünf Leichen zum Geburtstag

SAT.1Staffel 6Folge 127
Fünf Leichen zum Geburtstag

Fünf Leichen zum GeburtstagJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 127: Fünf Leichen zum Geburtstag

22 Min.Ab 12

Ein Mann kommt zu spät auf die Geburtstagsfeier seines Vaters und macht eine schreckliche Entdeckung: Seine gesamte Familie liegt tot im Festsaal! Vom Tatort sieht er eine junge Asiatin flüchten. Hat die Unbekannte die Familie auf dem Gewissen? Die Opfer wurden mit Rattengift getötet, doch offenbar hatte es der Täter nur auf den ältesten Sohn abgesehen. Die Giftkonzentration in seinem Körper war um ein Vielfaches höher als bei den anderen Opfern.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen