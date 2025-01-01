K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 133: Krieg am Gartenzaun
22 Min.Ab 12
Ein Mann wird mit einem Luftgewehr angeschossen. Der Schütze entkommt unerkannt, doch das Opfer ist sich sicher: Sein sittenloser Nachbar steckt dahinter. Die Kommissare fahren zu dem Verdächtigen und werden Zeuge einer ungewöhnlichen Lebensgemeinschaft: Der Nachbar wohnt mit seinen zwei Geliebten und seinen beiden Kindern zusammen. Tatsächlich besitzt er nicht nur ein Luftgewehr, es wurde sogar vor Kurzem abgefeuert ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1