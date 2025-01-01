Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Knochenacker

SAT.1Staffel 6Folge 148
Der Knochenacker

Folge 148: Der Knochenacker

23 Min.Ab 12

In einer Kleingartenkolonie werden die Skelette einer Frau und ihres ungeborenen Babys gefunden. Der Ehemann der Toten zeigt sich kaltherzig: Seine Frau hatte ihn verlassen und auch das ungeborene Kind ist nicht von ihm. Die Tote hatte einen Liebhaber, aber der ist auf mysteriöse Weise verschwunden. Kommissar Ritter ermittelt undercover bei den Kleingärtnern und kommt dem Täter gefährlich nahe ...

