Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schlinge des Todes

SAT.1Staffel 6Folge 154
Schlinge des Todes

Schlinge des TodesJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 154: Schlinge des Todes

23 Min.Ab 12

Eine Frau erhängt sich in ihrem Schlafzimmer - laut Aussage des Ehemanns war sie depressiv und schon länger selbstmordgefährdet. Die Obduktion ergibt jedoch: Sie war bewusstlos, als sie starb - jemand muss sie aufgehängt haben! Der Ehemann gerät unter Verdacht, er erbt das gesamte Vermögen seiner Frau, aber er hat für die Tatzeit ein Alibi.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen