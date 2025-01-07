K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 169: Cowboy auf Streife
22 Min.Folge vom 07.01.2025Ab 12
Kommissar Grass beobachtet, wie bei einem Drogendeal ein Undercover-Polizist erschossen wird. Doch bevor er eingreifen kann, wird er von hinten niedergeschlagen. Als er zu sich kommt, sind Leiche und Täter verschwunden. Laut Grass war der Polizist als Cowboy verkleidet, aber es gibt weder einen Kollegen, der als Cowboy auf Streife ist, noch wurde ein Polizist als vermisst gemeldet ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1