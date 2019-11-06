Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 177vom 06.11.2019
Folge 177: Kommissare unter Mordverdacht

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Rietz und Ritter werden von einem Mann entführt. Angeblich soll einer der beiden Kommissare dessen Sohn ermordet haben. Was ist tatsächlich bei dem Polizeieinsatz passiert? Haben die Beamten einen Fehler begangen, für den sie jetzt büßen müssen? Rechte: Sat.1

