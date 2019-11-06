Besser tot als lebendigJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 189: Besser tot als lebendig
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Aus einem Bankgebäude wird ein Schuss gemeldet. Kommissarin Rietz ist als Erste dort und gerät in die Gewalt von Geiselnehmern. Eine Geisel ist bereits tot, weitere sollen folgen, falls die Forderungen der Kidnapper nicht erfüllt werden. Die Kommissare gehen auf alles ein. Was sie nicht wissen: Die Geiselnehmer konnten durch einen Trick bereits fliehen. Eine scharfe Bombe bleibt im Gebäude zurück, der Countdown läuft ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1