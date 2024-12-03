Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Villa des Todes

SAT.1Staffel 6Folge 25vom 03.12.2024
Villa des Todes

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 25: Villa des Todes

21 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12

Ein Immobilienmakler alarmiert die Kommissare, offensichtlich fand in einem seiner Verkaufsobjekte ein grausames Verbrechen statt. In der leerstehenden Villa deutet alles auf ein tödliches Liebesspiel hin: benutzte Sektgläser in der Küche, frische Spermaspuren im Bett und blutige Abdrücke am Telefon. Die Spurensicherung stellt fest, dass der Teppich mit etlichen Litern Blut getränkt ist.

