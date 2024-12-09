Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 6 Folge 36 vom 09.12.2024
22 Min. Folge vom 09.12.2024 Ab 12

Eine Frau verschwindet auf mysteriöse Weise nachts aus ihrem Ehebett. Blutspuren auf dem Laken deuten auf ein Gewaltverbrechen hin. Ihr Mann ist völlig aufgelöst, will aber von der Sache nichts mitbekommen haben. Die beste Freundin der Vermissten erhebt schwere Vorwürfe gegen ihn: Sie ist überzeugt davon, dass er etwas damit zu tun hat.

SAT.1
