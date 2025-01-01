Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Hilferuf aus der Vergangenheit

SAT.1Staffel 6Folge 46
Folge 46: Hilferuf aus der Vergangenheit

22 Min.Ab 12

Eine Jugendfreundin von Alexandra Rietz begeht Selbstmord. Sie hinterlässt der Kommissarin eine mysteriöse Botschaft: Versteckt in einem Teddy findet sich ein Foto der Tochter der Toten und die Adresse einer stillgelegten Fabrik. Als die Kommissarin der Spur folgt, stößt sie auf dem Fabrikgelände auf ein Pornoset. Plötzlich wird sie von hinten niedergeschlagen.

