K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 47: Aktfoto eines Mörders
23 Min.Ab 12
Ein Mann liegt tot auf seinem Sofa. Er ist nackt. In der Wohnung des Opfers finden die Kommissare Aktfotos von Frauen. Der Tote hat seine Opfer betäubt, vergewaltigt und nackt fotografiert. Da die Leiche des Mannes genauso hingelegt wurde, wie die nackten Frauen auf den Fotos, ist für die Kommissare schnell klar: Eines der Fotos zeigt die Mörderin.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1