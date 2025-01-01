Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Aktfoto eines Mörders

SAT.1Staffel 6Folge 47
Aktfoto eines Mörders

Folge 47: Aktfoto eines Mörders

23 Min.Ab 12

Ein Mann liegt tot auf seinem Sofa. Er ist nackt. In der Wohnung des Opfers finden die Kommissare Aktfotos von Frauen. Der Tote hat seine Opfer betäubt, vergewaltigt und nackt fotografiert. Da die Leiche des Mannes genauso hingelegt wurde, wie die nackten Frauen auf den Fotos, ist für die Kommissare schnell klar: Eines der Fotos zeigt die Mörderin.

