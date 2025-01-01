Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 6Folge 57
22 Min.Ab 12

Bei einer Schießerei in einem Restaurant wird ein Mann getötet. Doch der angebliche Raubüberfall gibt den Kommissaren ein Rätsel auf: Der Täter hat weder Geld noch Wertsachen mitgehen lassen. Bei dem Toten handelt es sich um einen verurteilten Sexualstraftäter auf Freigang. War es ein Racheakt?

