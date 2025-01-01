Zum Inhalt springenBarrierefrei
23 Min.Ab 12

Eine junge Frau liegt erschlagen auf einem Autobahnparkplatz. Der mutmaßliche Täter ist schnell gefasst, sein Wagen wurde am Tatort gesehen. Der Verdächtige schwört jedoch, dass das Mädchen bei seiner Ankunft schon tot war. Dann eine zweite Spur: Das Opfer hat im Auftrag eines Speditionsinhabers Kokain nach Deutschland geschmuggelt, der Parkplatz diente als Übergabeort.

