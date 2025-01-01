K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 59: Heimweg in den Tod
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau liegt erschlagen auf einem Autobahnparkplatz. Der mutmaßliche Täter ist schnell gefasst, sein Wagen wurde am Tatort gesehen. Der Verdächtige schwört jedoch, dass das Mädchen bei seiner Ankunft schon tot war. Dann eine zweite Spur: Das Opfer hat im Auftrag eines Speditionsinhabers Kokain nach Deutschland geschmuggelt, der Parkplatz diente als Übergabeort.
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1