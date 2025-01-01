K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 64: Der zärtliche Tod
23 Min.Ab 12
Der Mord an einer verheirateten Frau führt die Kommissare zu einem alten Bekannten: Der vorbestrafte Clubbesitzer veranstaltet neuerdings Kuschelpartys. Er fühlt sich erleuchtet und will künftig nur noch Zärtlichkeit und Liebe in die Welt bringen. Auch die Tote war dem selbsternannten Guru verfallen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1