K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 74: Entlassen in den Tod
22 Min.Ab 12
Ein Ex-Häftling wird kurz nach seiner Entlassung ermordet. Mehrere Personen haben ein Motiv für die Tat: Sein früherer Geschäftspartner, mit dem er einen heftigen Streit hatte, seine Ehefrau, die die Scheidung wollte, und sein Anwalt, der eine Affäre mit seiner Noch-Ehefrau hat. Welcher der Verdächtigen hat den Ex-Häftling umgebracht?
