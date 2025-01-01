K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 75: Stumme Zeugin
22 Min.Ab 12
Ein Masseur liegt erstochen in seinem Haus. Eine Schülerin war Zeugin des Mordes, doch sie steht unter Schock und redet nicht mehr. Die Ehefrau des Toten ist verzweifelt: Ihr Mann hatte vermutlich eine Affäre mit dem Mädchen. Deshalb gerät auch der heimliche Verehrer der Schülerin ins Visier der Kommissare. Er liebt das Mädchen und war am Tatort ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1