Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Stumme Zeugin

SAT.1Staffel 6Folge 75
Stumme Zeugin

Stumme ZeuginJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 75: Stumme Zeugin

22 Min.Ab 12

Ein Masseur liegt erstochen in seinem Haus. Eine Schülerin war Zeugin des Mordes, doch sie steht unter Schock und redet nicht mehr. Die Ehefrau des Toten ist verzweifelt: Ihr Mann hatte vermutlich eine Affäre mit dem Mädchen. Deshalb gerät auch der heimliche Verehrer der Schülerin ins Visier der Kommissare. Er liebt das Mädchen und war am Tatort ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen