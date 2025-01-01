K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 88: Pension des Grauens
22 Min.Ab 12
Alexandra Rietz fährt mit einer Freundin nach einem gemeinsamen Wellness-Wochenende nach Hause. Die beiden Frauen haben eine Autopanne und müssen die Nacht in einer nahegelegenen Pension verbringen. Doch dort ereignen sich merkwürdige Dinge. Als die beiden zufällig in einen Horror-Film im Fernsehen zappen, bemerken sie, dass der Film in ihrem Hotelzimmer spielt ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
