K 11 - Kommissare im Einsatz

Teufel in schwarz

SAT.1Staffel 6Folge 90vom 22.12.2024
Teufel in schwarz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 90: Teufel in schwarz

23 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 12

Ein junger Türke wird in einem Hinterhof erschossen, er gehörte zu einer kriminellen Jugendgang. Am Tatort finden die Kommissare die Tatwaffe, sie ist auf einen Juwelier registriert. Der Mann wurde kürzlich ausgeraubt und vermutet, dass die Gang dahintersteckt. Seitdem ist auch seine Waffe verschwunden. Doch die kriminellen Jugendlichen geben sich gegenseitig Alibis für beide Taten ...

