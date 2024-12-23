Mutter in der DrogenhölleJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 97: Mutter in der Drogenhölle
22 Min.Folge vom 23.12.2024Ab 12
Eine Zwölfjährige wird nachts aus ihrem Bett entführt, doch niemand meldet den Vorfall. Die drogensüchtige Mutter geht auf den Strich und war seit Tagen nicht zu Hause. Als die ältere Tochter ihre kleine Schwester besuchen will, bemerkt sie ihr Verschwinden und informiert die Polizei. Die Mutter hat hohe Schulden bei ihrem Dealer, der Mann ist für seine Brutalität bekannt ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
