K11 - Die neuen Fälle
Folge 1: Todesfahrt
23 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12
Die Kommissare Daniela Stamm und Michael Naseband geraten in einen brisanten Fall: Im Kofferraum einer Richterin liegt eine Leiche. Die Top-Juristin versucht die Ermittlungen zu beeinflussen, doch Michael bleibt hartnäckig an dem Fall dran. Ist die Richterin unschuldig in diese Angelegenheit verwickelt oder hat sie doch etwas mit dem Toten in ihrem Kofferraum zu tun?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen