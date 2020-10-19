K11 - Die neuen Fälle
Folge 12: Der Kinderhasser
23 Min.Folge vom 19.10.2020Ab 12
Ein Unbekannter bringt auf Spielplätzen lebensgefährliche Fallen für Kinder an und erpresst damit die Stadt. Die Kommissare Daniela Stamm und Michael Naseband müssen den Kinderhasser finden, bevor sich jemand verletzt. Doch der Täter ist den Ermittlern immer einen Schritt voraus und bei der Geldübergabe fliegt das Geld plötzlich mit einer Drohne davon.
Weitere Folgen in Staffel 2
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen